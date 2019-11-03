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03.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da vatandaşlardan sevgi seli |Video
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan, programa gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. Öte yandan Erdoğan, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların taleplerini de kırmadı ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. İşte o anlar...
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