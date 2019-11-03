03 Kasım 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
03.11.2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da vatandaşlardan sevgi seli |Video

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan, programa gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. Öte yandan Erdoğan, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların taleplerini de kırmadı ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. İşte o anlar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan'a Şanlıurfa'da vatandaşlardan sevgi seli
Erdoğan'a Şanlıurfa'da vatandaşlardan sevgi seli
Saadet Partisi'nde kongre heyecanı
Saadet Partisi'nde kongre heyecanı
Susurluk skandalının perde arkası! İşte cevapsız kalan sorular…
Susurluk skandalının perde arkası! İşte cevapsız kalan sorular…
Ankara'da korkutan yangın! Bir anda alev topuna döndü
Ankara'da korkutan yangın! Bir anda alev topuna döndü
Erdoğan'ın Suriye sınırındaki ziyareti ne anlama geliyor?
Erdoğan'ın Suriye sınırındaki ziyareti ne anlama geliyor?
Başkan Erdoğan Suriye sınırında!
Başkan Erdoğan Suriye sınırında!
Temelli'den skandal sözler: Öcalan'a selam gönderdi
Temelli'den skandal sözler: Öcalan'a selam gönderdi
17 yılda neler değişti?
17 yılda neler değişti?
DEAŞ'ın zekat emiri yakalandı
DEAŞ'ın "zekat emiri" yakalandı
Hükümetten #SeçilÖğretmen açıklaması
Hükümetten #SeçilÖğretmen açıklaması
NATO'dan açıklama: Hiçbir ülke Türkiye kadar...
NATO'dan açıklama: Hiçbir ülke Türkiye kadar...
Diyarbakır'da terör operasyonu! Etkisiz hale getirildiler
Diyarbakır'da terör operasyonu! Etkisiz hale getirildiler
Daha Fazla Video Göster