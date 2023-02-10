10 Şubat 2023, Cuma
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Cuma namazında deprem hutbesi! Dualar depremzedeler için

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Giriş: 10.02.2023 13:34
10 ili etkileyen depremin ardından cuma namazında "Gün, milletçe kenetlenme günüdür" başlıklı hutbe okundu. Hutbede depremzedeler için yardım çağrısında bulunuldu.
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