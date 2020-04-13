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13.04.2020

Coronavirüs karantinasına alınan Dr. Mustafa Aydoğan: Bu Türkiye'nin başarısıdır | Video

Koronavirüs (Covid-19) karantinasına alınan San Francisco Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Aydoğan, herkesin canla başla çalıştığını belirterek "Hakikaten burada alınan önlemler, yapılan hizmet, devletimizin büyük bir hizmeti. Buradaki fikir ve çalışma birliğini diğer ülkelerde göremiyorsunuz. Bu Türkiye'nin başarısıdır" dedi.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kırıkkale'deki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Dr. Mustafa Aydoğan, Türkiye'nin korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı aldığı önlemlerin başarılı olduğunu ifade etti.

FİKİR VE ÇALIŞMA BİRLİĞİ BAŞKA ÜLKELERDE YOK
Başkan Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve Bilim Kurulu'nun canla başla çalıştığını kaydeden Aydoğan, "Avrupa'da ve birçok ülkede bulundum. Bu Korona virüsüne karşı zamanında Türkiye'nin buna aldığı önlemler o kadar güzel. Hakikaten burada aldığınız önlemler, yapılan hizmet, devletimizin büyük bir hizmeti. Bilim kurulu olsun, Sağlık Bakanımız olsun, Cumhurbaşkanımız olsun hepsi canla başla çalışıyorlar. Yani onların arasındaki fikir birliği çalışma birliği diğer ülkelerde göremiyorsunuz bu Türkiye'nin başarısıdır. Bu sayılar vakalar artıyor ama inşallah Allah'ın izniyle ölümler azalıyor. Bu önemli bir başarıdır" dedi.

BU REAKSİYON OSMANLI'NIN BİZE MİRASIDIR
Aydoğan, "Korona virüsü bize hijyen hakkında önemli şeyler öğretiyor. Osmanlı Devletinde birçok salgın gördük. Devlet olarak bu korona virüs salgınını güzel bir şekilde verdiğimiz bu reaksiyon Osmanlı Devletinden gelen bir mirastır bize. Mesela bu sahra hastaneleri birçok eleştiri gitti ilk zamanlarda. Niye böyle hastaneler yapılıyor şimdi değerini görüyoruz. Devletimizin yaptığı bu hastaneler bize hakikaten büyük bir ölçüde yarıyor" şeklinde konuştu.



Karantinadaki diğer vatandaşlar da devletin korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı aldığı önlemleri ve kendilerine yapılan hizmetleri başarılı bulduklarını belirtti. Fransa ve Katar'dan getirilen 309 Türk vatandaşını ziyaret eden başhekim Dr. Fatma Sönmez ve Yurt Mmüdürü Turan Yılmaz, kitap ve Türk bayrağı hediye etti.

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