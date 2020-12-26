Çin aşısı ne kadar etkili? Aşıda öncelik kimlerde olacak? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Çin aşısının Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu. 3 milyon doz aşı pazartesi günü Türkiye'de olacak. Peki aşı ne kadar etkili? A Haber canlı yayınına katılan Samsun gazi Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Teoman Kaynar akıllarda oluşan sorulara cevap verdi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Teoman Kaynar'ın açıklamaları:

"Çin aşısı oldukça etkin bir aşı. Son yapılan çalışmalarda yüzde 91 oranının bir geçerliliği başarısı görüldü. Zaten ölü virüs aşıları ki Çin aşısı da ölü virüs aşısı. Çok eski ve klasik yöntemlerle yapılmış ve etkinliğe farklı hastalıklarda tespit edilmiştir.

Koronada da etkin olacak bir düzeye çıkmıştır. Ama bu demek değildir ki ben artık aşı oldum. Artık yüzde 90 oranında ben korunuyorum artık maske takmayacağım mesafeye dikkat etmeyeceğim anlamına gelmiyor. Aşı olsak bile kurallara uymaya devam edeceğiz.

Aşımız etkin ve güzel bir aşı. Bu aşıyı seçerek doğru bir adım attık çünkü bildiğimiz bir aşı. Çin'e karşı bir önyargı var. Bu iş Çin işidir çabuk bozulur gibi hatalarla dolu gibi düşünceler var. Ama bu ciddi bir olay ve Çin bilimsel yönden oldukça gelişmiş bir ülkedir. Aldığımız aşıyı sadece Türkiye almıyor birçok ülke alıyor.

Bizde de çok ciddi üniversiteler bu aşının çalışmalarını yaptı. Bu aşının Türkiye'de FAZ 3 çalışmaları yapıldı. Ben hiç yan etki gözükmediğine dair bilgilerim var. Benim arkadaşlarımdan da bu çalışmalara katılanlar var. Bu aşı da tereddüt edeceğimiz bir durum söz konusu değil."