28 Nisan 2023, Cuma
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Çiftçilere sosyal güvenlik prim desteği! Yeni uygulamalar devreye alınıyor
Çiftçilere sosyal güvenlik prim desteği geliyor. Hükümet milyonlarca çiftçinin sigortalı çalışmasını teşvik etmesi için yeni uygulamaları devreye alıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker değerlendirdi. Kavuneker, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Bu gelen destekler bir milat olacak. Çiftçi için bir heves bir nefes olacak. Bu bizim beklediğimiz bir destekti. Sulama ve prim destekleri hayata geçtiğinde çiftçilerimiz yeniden bir hevesle bu işe devam edecek. Bu istihdama katkı sağlayacaktır. Eğer ki her haneden bir kişinin Bağ-Kur primi devlet tarafından ödenirse bu büyük bir iş olacaktır. Sulama destekleri de çiftçinin rekabetini artıracaktır. Bu destek de bizim için çok önemli.” dedi.