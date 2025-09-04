05 Eylül 2025, Cuma

CHP'nin yol haritası ne olacak? Delegeler noterde imza veriyor
CHP’nin yol haritası ne olacak? Delegeler noterde imza veriyor

CHP'nin yol haritası ne olacak? Delegeler noterde imza veriyor

Giriş: 04.09.2025 23:00
CHP’de kriz giderek derinleşiyor. Mahkeme kararıyla görevden alınan eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine çağrı heyeti atanırken, parti yönetimi önce kararı tanımadığını açıkladı. Ancak şimdi olağanüstü kongre hamlesiyle Çelik’i yeniden seçtirme planı yapıyor. Öte yandan, parti içi muhalefete karşı disiplin süreci de devam ediyor. Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yolsuzlukları eleştirdiği gerekçesiyle disipline sevk edildi.
