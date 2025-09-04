CHP’nin yol haritası ne olacak? Delegeler noterde imza veriyor

CHP’de kriz giderek derinleşiyor. Mahkeme kararıyla görevden alınan eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yerine çağrı heyeti atanırken, parti yönetimi önce kararı tanımadığını açıkladı. Ancak şimdi olağanüstü kongre hamlesiyle Çelik’i yeniden seçtirme planı yapıyor. Öte yandan, parti içi muhalefete karşı disiplin süreci de devam ediyor. Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yolsuzlukları eleştirdiği gerekçesiyle disipline sevk edildi.

