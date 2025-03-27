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CHP’nin kurultay adresi belli oldu! Kayyum endişesi sürüyor mu?

CHP’nin kurultay adresi belli oldu! Kayyum endişesi sürüyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.03.2025 15:04
CHP'nin 6 Nisan'daki Olağanüstü Kurultayı, Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak. Ancak Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci olağan kurultayın iptal olması durumunda kayyum atanması ihtimali var. Partinin başına yeniden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçebileceği de masada yer alıyor.
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CHP’nin kurultay adresi belli oldu! Kayyum endişesi sürüyor mu?
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