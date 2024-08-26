CHP'li Tuncay Özkan şov peşinde! Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşıma tepki yağdı: Siyasi ahlaktan yoksun | Soruşturma başlatıldı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medyada yine trollüğe soyundu. Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özkan, yaptığı paylaşımda skandal ifadeler kullandı. Özkan'ın paylaşımına peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özkan'ın sözlerini "Siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi" olarak nitelendirirken; "Bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Şimdi 'Milletin Adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar." dedi. Özkan'ın skandal paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı.