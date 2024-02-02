02 Şubat 2024, Cuma
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CHP'li Narlıdere Belediyesi'nin durmak bilmeyen ağaç katliamı!
İzmir'de CHP'li Narlıdere Belediyesi, Altınvadi Caddesi üzerinde ağaç katliamına imza attı. Parke taş depolama alanı yapma iddiasıyla onlarca zeytin ve mandalina ağacı katledildi.