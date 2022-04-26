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CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! O ihalenin faturası Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'a kesildi
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde iptal edilen 120 milyonluk ihale skandalında şok gelişme. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski koruması Koray Aslan ile birlikte ihaleyi adrese teslim eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan'ın belediyeyle ilişiği kesildi.