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CHP'li Kaboğlu'ndan bir skandal daha! Bu defa Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı

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Giriş: 05.07.2020 01:13
CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın, “İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor” şeklindeki açıklamasından rahatsız olduğunu açıkladı ve Prof. Dr. Ali Erbaş’ın nefret tohumları ekici bir konuşma yaptığını öne sürdü.
CHP'li Kaboğlu'ndan bir skandal daha! Bu defa Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı
CHP'li Kaboğlu'ndan bir skandal daha! Bu defa Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı
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