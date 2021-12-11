11 Aralık 2021, Cumartesi
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CHP'li İBB'de skandal! İSTAÇ’ın Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci'nin firarda
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İSTAÇ’ın Genel Müdürü Mehmet Aslan Değirmenci iki gün önce apar topar görevinden ayrılmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun A takımından olan Değirmenci’nin sahte fatura düzenlemekten 3 yıl 1.5 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç canlı yayında aktardı.