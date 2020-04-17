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CHP'li İBB metro seferlerini 10 dakikaya çıkardı
CHP'li İBB otobüs seferlerinin ardından metro seferlerinin de süresini uzatara, İstanbullunun çilesini artırdı. Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafeye dikkat etmesi gereken vatandaşlar, metro seferler sayılarının azaltılması sonrasında kendilerini koruyamaz hale geldi.
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