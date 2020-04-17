17 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li İBB metro seferlerini 10 dakikaya çıkardı
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
17.04.2020

CHP'li İBB metro seferlerini 10 dakikaya çıkardı

CHP'li İBB otobüs seferlerinin ardından metro seferlerinin de süresini uzatara, İstanbullunun çilesini artırdı. Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafeye dikkat etmesi gereken vatandaşlar, metro seferler sayılarının azaltılması sonrasında kendilerini koruyamaz hale geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP'li İBB metro seferlerini 10 dakikaya çıkardı
CHP'li İBB metro seferlerini 10 dakikaya çıkardı
Koronavirüse yakalanıp iyileşen aile yaşadıklarını A Haber’de anlattı
Koronavirüse yakalanıp iyileşen aile yaşadıklarını A Haber’de anlattı
CHP'li İBB Ayazağa Garajı'nda koronavirüs tedbirlerine uymadı
CHP'li İBB Ayazağa Garajı'nda koronavirüs tedbirlerine uymadı
Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye’nin son koronavirüs bilançosunu A Haber’de değerlendirdi
Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye’nin son koronavirüs bilançosunu A Haber’de değerlendirdi
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu sevindirici bir haber dedi ve açıkladı! 9 ay sonra nüfus artışı gözlenecek
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu sevindirici bir haber dedi ve açıkladı! 9 ay sonra nüfus artışı gözlenecek
Türk televizyonlarında ilk! ATV Haber, koronavirüs yoğun bakım servislerine girdi
Türk televizyonlarında ilk! ATV Haber, koronavirüs yoğun bakım servislerine girdi
Tele1'de 'Otobüslere 40 kişi birden biniyorlar' yalanına devam ettiler
Tele1'de 'Otobüslere 40 kişi birden biniyorlar' yalanına devam ettiler
Bilim Kurulu üyesi aşı için tarih verdi!
Bilim Kurulu üyesi aşı için tarih verdi!
Millet liderine güveniyor! İşte son anket sonuçları
Millet liderine güveniyor! İşte son anket sonuçları
30 Nisan sonrası okullar açılacak mı?
30 Nisan sonrası okullar açılacak mı?
DSÖ övdü yandaş TELE1 eleştirdi! Skandal diyaloglar
DSÖ övdü yandaş TELE1 eleştirdi! Skandal diyaloglar
Plazma tedavisi bağışında kriterler neler?
Plazma tedavisi bağışında kriterler neler?
Daha Fazla Video Göster