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CHP'li Gürsel Tekin'den "Alevilik bir dindir"

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Giriş: 01.05.2023 13:43
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada tepki çeken 'Alevi' başlıklı videosu sonrası skandal açıklamalarda bulundu. CHP'nin din, İslam ve mezhepler hakkındaki cehaletini ortaya koyan Tekin, "Kaldı ki Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir." dedi. Tekin'in açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı.
Gürsel Tekin’den Alevilik bir dindir
Gürsel Tekin'den "Alevilik bir dindir"
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