01 Mayıs 2023, Pazartesi
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CHP'li Gürsel Tekin'den "Alevilik bir dindir"
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada tepki çeken 'Alevi' başlıklı videosu sonrası skandal açıklamalarda bulundu. CHP'nin din, İslam ve mezhepler hakkındaki cehaletini ortaya koyan Tekin, "Kaldı ki Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir." dedi. Tekin'in açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı.