CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'tan tepki çeken karar! Akaryakıt istasyonu satışıyla...

İzmir’in Buca ilçesinden CHP’li Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 60 milyonluk akaryakıt istasyonunu 39 milyon liraya sattı. Vergi ve SGK borçları yüzünden elde edilen gelire el konulacağını öğrenince satışı iptal etti. AK Partili meclis üyeleri satışın usulsüz olduğuna dikkat çekti ve tepki gösterdi.

İzmir'de son 3 dönemde borcu 7 milyon liradan 300 milyon liraya çıkan Buca Belediyesi, 13 Ekim tarihinde mülkü kendisine ait olan benzin istasyonunu satmak için ihaleye çıktı. Yıllardır kötü ve savurgan bir yönetim anlayışıyla borç batağına sürüklenen Buca Belediyesi, her ay 80 bin lira kira geliri elde ettiği Zafer Mahallesi'ndeki benzin istasyonunun mülkü için yapılan ihaleyi 39 milyon liraya Yalvaçlar Petrol adlı firmaya verdi. Tek firmanın katıldığı ihale sonrası Vergi Dairesi Başkanlığı belediyenin vergi borcu için icra iflas kanunun 89/1 maddesi çerçevesinde haciz girişimi başlattı.



'SATILMAMASI LAZIM'

İhaleyi kazanan firmaya ve belediyeye giden icra yazısı sonrası tutuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, ihaleyi alelacele iptal etti. Paranın devlete gideceğini öğrenince ihaleyi iptal eden Başkan Erhan Kılıç'ın bu satışı hiç yapmaması gerektiğini belirten AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, "Erhan Başkan, Buca'ya dert olmaya mı derman olmaya mı geldi. Böyle bir ihale olmaması gerekiyordu. Satma dedik. Başkanın eksiklerini hatalarını ve Buca halkının isteklerini söylemek zorundayız. Başkan başı her sıkıştığında bir yer satıyor. 60 milyon lira olan benzinliğin mülkünün değeri ihale yoluyla 39 milyon liraya verildi. Başkan art niyetli. Hem ucuza veriyor hem de para devlete gidecek diye ihaleyi iptal ediyor. Acaba bu gelen parayla ne yapacaktı. Seçim vaatlerinde aldığı işçilerin maaşlarını mı ödeyecekti. Belediye ekonomik açıdan her ay daha da içeri giriyor. Birileri sorduğunda Başkan kitlendik para lazım diyor. Ama göreve geldiğinden beri bu yana Buca-Mar üzerinden işçi aldı. Maaşları ödeyemiyor birde bunları kadroya geçirmek için mücadele ediyor" dedi.



'BORÇ BATAĞINDA'

Kalfaoğlu, "Vergi Dairesi başkanlığının başlattığı haciz girişimi ile ihaleyi kazanan şirketten ödemenin direk devlete gideceğini öğrenen başkan ihaleyi iptal etti. 39 milyon liradan olmamak için satışı geri çeviren Erhan Kılıç, vergi borcunu yapılandırıp satışlara kaldığı yerden devam edecek. Devletin çıkardığı vergi affından faydalanacak olan Başkan Erhan Kılıç'ın akabinde satışlara tekrar başlayacağını belirten Kalfaoğlu, "Başkan bu sefer sadece benzinliği değil. Buca'nın elinde gayrimenkulleri tek tek satmaya devam edecek. Biz hep altını çizerek söylüyoruz. Buca Belediyesi borç batağında. Bunlar belediyeciliği bilmiyor. Her ay daha kötü duruma düşen Buca Belediye Başkan Erhan Kılıç'ın siyaseti ve başkanlığı kötü. Satmakla belediyenin malını bitirmekle borç ödenmez. Benzinlik ya da Bucalının başka malını sattırmayız" diye konuştu.

