CHP'li Barış Yarkadaş'ın "Çatalca" yalanı ortaya çıktı! İşte tüm gerçekler...

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, 63 yaşındaki Dürdane Ö.'nün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını iddia ederek algı operasyonu yapmaya çalıştı. İşin aslı çok geçmeden ortaya çıktı. Çatalca'da başörtüsü nedeniyle saldırıya uğradığını söyleyen AK Parti Çatalca İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi Nurşen Yavuz yaşadıklarını anlattı. Yavuz, "Çok kötü konuştu. 'Ne diyorsunuz siz demeye kalmadan benim başörtümü çekip aşağı indirdi. Elimle vurmasaydım başım açılacaktı. Eline vurup ittim" dedi. İşte CHP provokasyonunu ifşa eden Çatalca olayının gerçek yüzü...