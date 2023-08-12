12 Ağustos 2023, Cumartesi
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CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftliğe döndü! İl başkanı sülalesini kadroya yerleştirdi FETÖ'nün imamına yakın kişilere çift maaş bağlandı
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi adeta çiftliğe döndü. Özlem Çerçioğlu yönetimindeki kurumda, FETÖ'nün Belediyeler İmamı olan Erkan Karaarslan'a yakın isimlerin çift maaş aldığı ortaya çıktı. Ayrıca CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, oğlu, kızı, gelini ve damadını işe yerleştirerek belediyeyi adeta çiftliğe çevirdi.