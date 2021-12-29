29 Aralık 2021, Çarşamba
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CHP’li Avcılar Belediyesi’ne ihale operasyonu! FETÖ’nün belediyeler imamı ne anlattı?
FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın kamu ihaleleri için kurduğu suç örgütüne operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı. Karaarslan'ın 15 Temmuz'un ardından tutuklanmasına rağmen CHP'li Avcılar Belediyesi'nce işinin başında gibi gösterildiği ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.