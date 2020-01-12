CHP’li Ataşehir Belediyesi'nden skandal! Battal İlgezdi eşine ayrıcalık tanımayan kuaförü...

CHP İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi, Ataşehir'de gittiği kuaförde kendisine ayrıcalık tanınmayınca bedel ödetti. Tartıştığı işletmecileri, Ataşehir Belediye Başkanı olan eşi Battal İlgezdi'ye şikayet etti. Bunun üzerine kuaför dükkanı önce yapı denetimine girdi, ardından ruhsatı iptal edildi.