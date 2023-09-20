20 Eylül 2023, Çarşamba
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CHP’den anket sonucu itirafı! CHP’li Adıgüzel Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı
CHP'de yenilginin ardından sular durulmadı. 15 Mayıs sabahı CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, apar topar görevden alındı. Aylar süren suskunluğunu bozan Onursal Adıgüzel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı. Anket sonuçlarını görmezden geldiğini söyledi.