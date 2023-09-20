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CHP’den anket sonucu itirafı! CHP’li Adıgüzel Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 13:27
CHP'de yenilginin ardından sular durulmadı. 15 Mayıs sabahı CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, apar topar görevden alındı. Aylar süren suskunluğunu bozan Onursal Adıgüzel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı. Anket sonuçlarını görmezden geldiğini söyledi.
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