CHP’deki şaibeli kurultayda yeni gelişmeler! Tanık ifadelerinde 110 şüpheli belirlendi

CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında tanık ifadelerinde 110 isim geçti. Bu isimlerden 10'u CHP milletvekili. Ayrıca soruşturma dosyasına “pazarlık videosu” da eklendi. Söz konusu videoda CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde delegelere, Özgür Çelik'i desteklemeleri karşılığında “iş” sözü verdiği ortaya çıktı.

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