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CHP'de yine "Atatürk" krizi

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Giriş: 18.02.2021 13:50
Güncelleme:18.02.2021 13:57
CHP'de Atatürk tartışmalarını yeniden alevlendirecek bir gelişme daha yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Atatürk'ü soykırımcı olmakla suçlayan kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Eren Keskin'i "insan hakları savunucusu" olarak ilan etti.

CHP'de Atatürk tartışmalarını yeniden alevlendirecek bir gelişme daha yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Atatürk'ü soykırımcı olmakla suçlayan kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Eren Keskin'i "insan hakları savunucusu" olarak ilan etti.

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