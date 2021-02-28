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CHP'de son dakika gelişmesi! Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti

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Giriş: 28.02.2021 19:12
Güncelleme:28.02.2021 19:40
CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, partisinden istifa etti. Sancar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Twitter hesabından "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" sözleriyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sancar'ın adı, geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce'nin partisine katılacak milletvekilleri arasında yer almış ve konuyla ilgili yalanlama yapan milletvekilleriyle ortak bir bildiriye imza atmıştı.

CHP'Lİ 10 VEKİL İNCE'NİN PARTİSİNE KATILACAK

İddialara göre CHP ve İYİ Parti'den 10'a yakın milletvekili partileri ile yollarını ayırıp önümüzdeki süreçte ''Memleket Hareketi''ne dahil olacak. Muharrem İnce'ye yakınlıkları nedeniyle CHP'den tasfiye edilen 20 eski milletvekili ile ön seçimle gelen yedi belediye başkanı da İnce'den işaret bekliyor.

İNCE'YE YAKIN İSİMLERE TASFİYE

İl ve ilçe örgütlerinde görev alanların ve parti üyelerinin sosyal medya hesapları inceleniyor. İnce ve yakın çalışma ekibinin yaptığı paylaşımları beğenenler ve kendi hesaplarında paylaşanlar tespit ediliyor. İnce'ye destek veren isimlere partiden istifa etmesi için baskı yapıldığı öğrenildi. Böylelikle kamuoyuna bu isimlerin kendi istifa ettiği görüntüsü verilecek.

CHP'DE İNCE KOPUŞLAR

Muharrem İnce'nin ve 3 milletvekilinin partiden ayrılmasının ardından il ve ilçe teşkilatlarındaki istifalar devam ediyor. Bolu, İzmir ve Sakarya'dan sonra şimdi de Sivas'taki ilçe örgütünde başkan ve 52 üye istifa etti.

700'E YAKIN KİŞİ İSTİFA ETTİ

Daha önce de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ni destekleyen istifa haberleri medyaya yansımıştı. CHP'nin Yalova teşkilatında 350 kişi partisinden istifa ederken, İzmir'in Tire ilçesinde toplam 329 kişi CHP üyeliğinden ayrıldı.

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