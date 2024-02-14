14 Şubat 2024, Çarşamba
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CHP’de Sarıyer krizi! Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç İmamoğlu ve Özel’e aba altından sopa gösterdi
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Belediye Başkanlık Binasının önünde kalabalık halka hitaben açıklamada bulundu. Gözyaşlarını tutamayarak ağlayan Şükrü Genç, kararı televizyondan öğrenmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirterek CHP yönetimine aba altından sopa göstererek bağımsız adaylık için sinyali verdi.