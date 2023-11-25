CHP’de “Onursal Adıgüzel“ polemiği! Özgür Özel: Bakan olacak yetkinlikte

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mayıs seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'e sahip çıktı. Bakan olabilecek yetkinlikte olduğunu söyledi. Özgür Özel'in bu açıklamaları CHP'nin çöken sistemini akıllara getirdi.

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