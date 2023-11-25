25 Kasım 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’de “Onursal Adıgüzel“ polemiği! Özgür Özel: Bakan olacak yetkinlikte
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mayıs seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı eski CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'e sahip çıktı. Bakan olabilecek yetkinlikte olduğunu söyledi. Özgür Özel'in bu açıklamaları CHP'nin çöken sistemini akıllara getirdi.