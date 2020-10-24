CHP'de muhalifler çatlağı büyüyor! Mustafa Sarıgül yeni parti mi kuruyor?

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isimler tek tek CHP ile yollarını ayırıyor. Muharrem İnce'nin ardından Mustafa Sarıgül'ün de parti kuracağı konuşuluyor. A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün yeni parti kurduğunu belirtti.

CHP'de muhalifler çatlağı büyüyor. CHP Genel Merkezi ile aralarında sert rüzgarlar esen Muharrem İnce'nin yıl sonunda yeni parti kuracağı iddialarının ardından Barış Yarkadaş'ın iddialarına göre; 31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, partisini kurduğu iddia edildi.

Ankara kulislerinde yer alan iddialara ilişkin detayları A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu açıkladı.

MUSTAFA SARIGÜL PARTİ KURACAK! 25 KİŞİLİK EKİBİ HAZIR

2019 yılının Ocak ayında CHP'den istifa ettiğini açıklayan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'ni siyasi bir partiye dönüştürmek için çalışmalarını hızlandırdı. Ortaya atılan bir iddiaya göre; Sarıgüll'ün partisini kurduğu da iddia edildi. Edinilen son dakika habere göre Sarıgül'ün 25 kişilik kadrosu hazır. Sarıgül'ün 25 kişilik Kurucular Kurulunu oluşturduğu ifade edilirken partisinin İstanbul İl Başkanı olarak Yusuf Polat'ı atadığı iddia edildi.

Partinin İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Yusuf Polat, Mustafa Sarıgül'e teşekkür ederek, "Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin" ifadelerini kullandı.