11 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP’de kurultay hazırlığı! Yeni MYK’da kimler olacak? CHP’de “A Takımı” kulisi
CHP’de kurultay hazırlığı! Yeni MYK’da kimler olacak? CHP’de A Takımı kulisi

CHP’de kurultay hazırlığı! Yeni MYK’da kimler olacak? CHP’de “A Takımı” kulisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2025 15:18
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı 28-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Kurultay öncesi kulisler hareketli. Önceki yönetimlerde yer alan bazı isimlerin MYK'ya girmek için nabız yokladığı öğrenildi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin kurultayı boykot edeceği iddia edildi. İddia doğru mu? Genel merkez koridorlarında neler konuşuluyor? Detaylar haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de kurultay hazırlığı! Yeni MYK’da kimler olacak? CHP’de A Takımı kulisi
Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken Yeşil Vatan vurgusu
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken Yeşil Vatan vurgusu
İmamoğlu’na 2352 yıla kadar hapis talebi
İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis talebi
İlk yurt dışı ziyareti Türkiye’ye
İlk yurt dışı ziyareti Türkiye'ye
CHP’de A Takımı kulisi
CHP’de “A Takımı” kulisi
Hüseyin Gün ifadesinde neler anlattı?
Hüseyin Gün ifadesinde neler anlattı?
Bahçeli: Türkiye kamburlarından kurtuluyor
Bahçeli: Türkiye kamburlarından kurtuluyor
Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir
"Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir"
Bakan Fidan’dan Washington’da Suriye zirvesi
Bakan Fidan'dan Washington'da Suriye zirvesi
Ben-Gvir’den skandal kutlama
Ben-Gvir’den skandal kutlama
Bahis skandalında zarar bilançosu dudak uçuklattı
Bahis skandalında zarar bilançosu dudak uçuklattı
Bahis skandalının hukuki boyutu ne?
Bahis skandalının hukuki boyutu ne?
Balıkesir’deki deprem anı güvenlik kamerasında
Balıkesir'deki deprem anı güvenlik kamerasında
Daha Fazla Video Göster