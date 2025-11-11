CHP’de kurultay hazırlığı! Yeni MYK’da kimler olacak? CHP’de “A Takımı” kulisi

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı 28-30 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Kurultay öncesi kulisler hareketli. Önceki yönetimlerde yer alan bazı isimlerin MYK'ya girmek için nabız yokladığı öğrenildi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin kurultayı boykot edeceği iddia edildi. İddia doğru mu? Genel merkez koridorlarında neler konuşuluyor? Detaylar haberimizde...

