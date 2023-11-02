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CHP'de kurultay gerginliği zirvede! Değişimcileri "fırsatçılar" diye suçlayan Gürsel Erol Özel'e seslendi: Sadullah Ergin'e sen neden itiraz etmedin?

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Giriş: 02.11.2023 11:32
CHP'de gözler Cumartesi günü yapılan Kurultay'a çevrilirken Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için kapışacak. Parti içinde Genel Merkezciler-Değişimciler arasında büyük bir çekişme yaşarken son günlerde gerginlik daha da arttı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Milletvekili Gürsel Erol katıldığı canlı yayında değişimcilere sert sözlerle yüklenirken " Bunlar aslında değişimci değil,fırsatçılar. Onlar da yapılan tüm yanlışlıklardan sorumlular." ifadelerini kullandı. Erol ayrıca Sadullah Ergin'in CHP listelerine yazıldığı anlarda Özgür Özel'in bu duruma itiraz etmediğinin altını çizdi. İşte detaylar...
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