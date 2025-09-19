19 Eylül 2025, Cuma

CHP'de kritik gün: gözler YSK'da! Kurultayın iptali başvurusu görüşülecek
19.09.2025 15:37
Güncelleme:19.09.2025 15:37
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin pazar günü yapılacak 22'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan başvuruyu bugün karara bağlayacak. A Haber muhabiri Şener Çetin ayrıntıları Ankara'dan aktardı.
