CHP'de kayyum depremi! Kaftancıoğlu Şişli'ye kayyum atadı |Video

CHP ​İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, patisinin Şişli ilçe örgütüne kayyum atadı. CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı. Kaftancıoğlu'nun bu adımı yaklaşan kongre sürecinde kendisine karşı aday çıkabileceği endişesiyle attığı da kulislerde konuşulmaya başladı. CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik'in yerine atanan kayyum ise CHP İstanbul il yöneticisi Özgür Akat...

CHP İstanbul yönetiminde 'kayyum' depremi... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, patisinin Şişli ilçe örgütüne kayyum atadı. Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik'in yerine atanan kayyum ise CHP İstanbul il yöneticisi Özgür Akat....

Akat, CHP Genel Merkezi ve İl Yönetim Kurulu yeni bir görevlendirme yapana kadar CHP Şişli teşkilatını kongreye hazırlayacak.

KAYYUM ATAMASI ŞİŞLİ İLE SINIRLI KALMAYACAK

CHP'deki kayyum atamaları Şişli ile de sınırlı kalmayacak. İstanbul 1. Bölgede Kadıköy-Ataşehir-Pendik-Beykoz-Ümraniye ve Üsküdar,

ikinci bölgede Esenler-Eyüp ve Zeytinburnu, üçüncü bölgede ise Bağcılar-Güngören ve Bakırköy ilçe başkanlarının ve yönetimlerinin en kısa sürede görevden alınacağı konuşuluyor.

CHP'de kritik tarih ise 8 Kasım 2019! O tarihte CHP mahalle kongreleri düzenlenecek. Kaftancıoğlu'nun Şişli'ye kayyum ataması ise tepkiyle karşılandı.

Kaftancıoğlu'na tepki gösteren isimlerden biri, geçtiğimiz yıl CHP'den milletvekili aday adayı olan Özlem Ağırman.

Ağırman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarında, Kaftancıoğlu'nun daha önce büyükşehir belediyelerine kayyum atamalarını eleştirdiği mesajlarını hatırlatarak kendisine tepki gösterdi.

24 Haziran seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili aday adayı olan Özlem Ağırman, Kaftancıoğlu'nun bu kararına çok sert tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin, Diyarbakır ve Van'a yaptığı kayyum atamalarını eleştirdiği tweetlerini hatırlatan Ağırman, "CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tefrikaları devam ediyor. Demokrasinin sadece popülist yanını seven bu hanım CHP'yi İstanbul örgütünü karanlığa götürüyor. Şimdi de Şişli CHP il örgütüne kayyım atamış. Hani seçilmiş yerine kayyum atanamazdı, itiraz ediyordunuz AKP'ye?" ifadelerini kullandı.

Şişli İlçe Teşkilatı'na kayyum atanması durumunun gerekçesinin açıklanması gerektiğini dile getiren Ağırman, "CHP Şişli İlçe yönetiminin neden görevden alındığı topluma açıklanmaz ise bu darbedir. AKP'ye pas vermektir. Bugüne kadar AKP'ye yapılan tüm eleştirilerin meşruiyetini kaybetmesi demektir" diye yazdı.

Sözde özgürlük ve demokrasiyi savunan CHP'yi de eleştiren Ağırman, "Seçileni görevden almak ve yerine adamlarını atamak ne anlama geliyor? Bu CHP mi demokrasiyi, özgürlükleri savunacak? Utanmayacaklar mı bunu toplumda anlatırken?" dedi.