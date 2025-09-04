CHP’de il kongresi iptal: Gözler 15 Eylül’e çevrildi! Şimdi ne olacak?

CHP İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. Bu karar doğrultusunda İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınırken, yerine Gürsel Tekin başkanlığında bir heyet geçici olarak atandı. İstanbul Kongresi’ne ilişkin karar, CHP Genel Merkezi’nde adeta şok etkisi yarattı. Gözler şimdi 15 Eylül’de görülecek olan ve 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan şaibeli kurultaya ilişkin davaya çevrildi. CHP’de yaşanan bu krizi A Haber ekranlarında değerlendiren Avukat Hadi Dündar, İstanbul İl Kongresi'nin iptaline giden sürecin perde arkasını anlattı. Öte yandan gazeteci Zafer Şahin ise, “Şikâyet eden de, şikâyet edilen de aynı partiden. Buna rağmen muhalefet, bu durumu kabullenmekte zorlanıyor.” dedi.

