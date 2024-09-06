CHP'de gergin kurultay! Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP Tüzük Kurultayı, tepki çeken madde tekliflerinin gölgesinde bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor. Genel merkeze geniş yetkiler veren, genel başkanlık makamını ise birçok konuda koruyan taslak metne parti içi muhalefetten sert eleştirilerin gelmesi bekleniyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki tüzük kurultayına katılmazken, kendisi için ayrılan koltuğa oturan isim dikkat çekti.

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