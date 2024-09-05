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CHP’de

CHP’de "eş dost kadrosu" tartışması! Beşikçioğlu'na eş dost atama suçlaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 01:01
Özgür Özel'in 'torpil' uyarısına rağmen CHP’li belediyelerdeki eş-dost atamalarına bir yenisi daha eklendi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun belediyenin şirketine 5 eski rol arkadaşını atadığı iddia edildi. CHP''li belediye başkanının özel kalem müdürü olarak Başkan Yardımcısı Bahri Bellek'in eşi Nursemin Bellek'in atamasını yaptığı da öne sürüldü.
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