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CHP’de değişim tartışmaları sürüyor! Özgür Özel: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım

A Haber
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Giriş: 13.06.2023 09:35
CHP'de 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan "değişim" tartışması sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun çıkışlarının ardından çok konuşulacak bir mesaj da CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi. Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isim olan Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" diyerek genel başkanlığa göz kırptı. Özel'e Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan da destek geldi.
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Sorumluluk almaktan kaçmayacağım
"Sorumluluk almaktan kaçmayacağım"
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