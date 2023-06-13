13 Haziran 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’de değişim tartışmaları sürüyor! Özgür Özel: Sorumluluk almaktan kaçmayacağım
CHP'de 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan "değişim" tartışması sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun çıkışlarının ardından çok konuşulacak bir mesaj da CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den geldi. Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isim olan Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" diyerek genel başkanlığa göz kırptı. Özel'e Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan da destek geldi.