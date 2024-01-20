CHP yandaşı Fatih Portakal'dan itiraf: Bizi altılı masa diyerek uyutmuşlar

CHP yandaşı Fatih Portakal 14 Mayıs seçimleri öncesi oluşturulan ve şimdilerde darmadağın olan koalisyona ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portakal kandırıldıklarını ifade ederken "Bizi 6'lı Masa diyerek adeta uyutmuşlar. Bu yürüyebilecek bir proje de değilmiş." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...