20 Ocak 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP yandaşı Fatih Portakal'dan itiraf: Bizi altılı masa diyerek uyutmuşlar
CHP yandaşı Fatih Portakal 14 Mayıs seçimleri öncesi oluşturulan ve şimdilerde darmadağın olan koalisyona ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portakal kandırıldıklarını ifade ederken "Bizi 6'lı Masa diyerek adeta uyutmuşlar. Bu yürüyebilecek bir proje de değilmiş." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...