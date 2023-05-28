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CHP ve ortağı HDP'den sandık başında provokasyon çabası! Sahte müşahit yakalandı, iki zarf sandığa atıldı

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Giriş: 28.05.2023 16:40
Türkiye, 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Milyonlarca vatandaş sandık başına giderken, CHP ve ortağı HDP farklı illerde sandık başına provokasyona girişti. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde eski CHP İlçe Başkanı Mustafa Deveci görevlilerin tüm uyarılarına rağmen sandığa iki zarf attı. Konya'da bir okulda müşahit kartı sahte çıkan kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da ise Kılıçdaroğlu'na destek veren terörün siyasi ayağı HDP'lilerin oy kabinine birden fazla zarf ve pusulayla girip oy kullandığı bir video sosyal medyaya servis edildi..
HDP’den sandık başında provokasyon çabası!
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