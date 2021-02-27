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CHP ve İyi Parti'de fezleke çatlağı! 9 HDP'li vekilin dokunulmazlığı kalkacak mı?

A Haber
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Giriş: 27.02.2021 17:40
Güncelleme:27.02.2021 17:45
HDP'li 9 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler Meclis komisyonuna gönderildi. Peki bu vekillerin dokunlmazlıkları kaldırılacak mı? AK Parti, MHP ve İyi Parti fezlekelere "evet" diyeceğini açıkladı. Peki CHP'nin tutumunu nasıl olacak? CHP "hayır" derse Millet İttifakı'ndaki ortağı İyi Parti ile sorun yaşayacak mı? Bu soruya A Haber canlı yayınına katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı yanıt verdi.

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