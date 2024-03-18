18 Mart 2024, Pazartesi
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CHP - TİP arasında Hatay krizi büyüyor! Santaj, ses kayıtları, kurgu, montaj: CHP! | Gökhan Zan fondaş medyada bombaladı: İtibar suikastı yapıyorsunuz
Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP'de sinsi planların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile CHP arasındaki Hatay adaylığı krizi skandal bir gelişmeyi beraberinde getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde "TİP, seçimi kaybettirebilir" sözleriyle Gökhan Zan'ı hedef gösterdi. Yaşananların ardından Gökhan Zan, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ın adına gelenlerin şantajına maruz kaldığını ve kendisinin, ailesinin tehdit edildiğini dile getirdi. CHP fondaşı İsmail Saymaz'ın Gökhan Zan hakkında ortaya attığı ses kayıtları iddiasına yönelik, Zan fondaş Sözcü TV'e bağlanarak "Benimle ilgili bu kurguyu, bu montajı her kim yaptıysa adli makamlarda hesabını verecek. İtibar suikastı yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.