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CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in skandal sözlerine AK Parti’den tepki: Baas kalıntısı zihniyet

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in skandal sözlerine AK Parti'den tepki: Baas kalıntısı zihniyet

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.12.2024 09:04
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in Başkan Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef alan sözlerine yönelik tepki göstererek 'Çok partili hayata geçtiğimizden beri millet için yapılan her şeyi Yassıada zihniyetiyle boğmaya çalışan faşist uygulamalarıyla yüzleşsinler. Ana muhalefet partisi adına Baas dili kullananları kendi karanlık dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. 28 Şubat ve Baas kalıntısı bu zihniyetle mücadele etmenin, milletimize ve demokrasimize borcumuz olduğunu ifadesi ediyoruz.' dedi.
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CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in skandal sözlerine AK Parti’den tepki: Baas kalıntısı zihniyet
Baas kalıntısı zihniyet
"Baas kalıntısı zihniyet"
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