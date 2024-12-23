CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in skandal sözlerine AK Parti’den tepki: Baas kalıntısı zihniyet

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in Başkan Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef alan sözlerine yönelik tepki göstererek 'Çok partili hayata geçtiğimizden beri millet için yapılan her şeyi Yassıada zihniyetiyle boğmaya çalışan faşist uygulamalarıyla yüzleşsinler. Ana muhalefet partisi adına Baas dili kullananları kendi karanlık dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz. 28 Şubat ve Baas kalıntısı bu zihniyetle mücadele etmenin, milletimize ve demokrasimize borcumuz olduğunu ifadesi ediyoruz.' dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN