CHP sokak çağrısı ile neyi amaçlıyor? Bu çağrı siyasi bir manipülasyonu mu?

CHP tarafından fitili ateşlenen sokak ve boykot çağrısı kutuplaşmanın ne büyük bir tehlike olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Siyasi bir eylemden çok terörize bir saldırıya dönüşen olaylar ve gerek güvenlik güçlerine gerekse yerli ve milli ürünlere yönelik faşizan tavırları alanında uzman isimler A Haber'e değerlendirdi.

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