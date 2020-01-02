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02.01.2020

CHP milli projeleri neden itibarsızlaştırıyor

CHP sadece uluslararası alanda değil, ülke içinde de Türkiye'nin çıkarlarının karşısında duruyor. Birçok mega projeyi itibarsızlaştırmaya çalışan CHP, kendi görev sahalarında ise görünmüyor. Partinin çalışmaması bir yana, ortaya sunulan projeleri de itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Peki CHP'nin amacı ne?

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