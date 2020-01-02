BİZE ULAŞIN
02.01.2020
CHP milli projeleri neden itibarsızlaştırıyor
CHP sadece uluslararası alanda değil, ülke içinde de Türkiye'nin çıkarlarının karşısında duruyor. Birçok mega projeyi itibarsızlaştırmaya çalışan CHP, kendi görev sahalarında ise görünmüyor. Partinin çalışmaması bir yana, ortaya sunulan projeleri de itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Peki CHP'nin amacı ne?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.