CHP lider Özgür Özel’den İmralı’nın çağrısına destek

CHP Merkez Yönetim Kurulu, terörist başı Abdullah Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesi çağrısı üzerine olağanüstü toplandı. Genel Başkan Özgür Özel, "Terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısı önemlidir." dedi. Özel, "Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümü ancak iç barışın sağlanmasıyla mümkündür." ifadesini kullandı.

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