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CHP Genel Başkanlık koltuğuna kim oturacak? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan 'İstanbul' restleşmesi

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Giriş: 17.06.2023 12:05
28 Mayıs'ta sandıktan hezimetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki değişim seslerine kulak tıkayarak koltuğunu korumak için her yolu deniyor. Koltuk gözü olan bir diğer isim Ekrem İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'nu göndermek harekete geçti. İkilinin geçtiğimiz gün Ahlatlıbel'de yaşanan görüşmede yaşadığı gerilimin detayları ortaya çıktı.
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