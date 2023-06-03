03 Haziran 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP fondaşlarından Nevşin Mengü'den bomba itiraf! CHP kendi seçmenini kandırdı
28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde tarihi bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu başta Kandil'deki destekçileri olmak üzere destekçilerini hayal kırıklığına uğrattı. CHP fondaşı Nevşin Mengü ise CHP seçmeninin kandırıldığını adeta itiraf ederken "CHP'nin kendi içinden milletvekilleri, belediye başkanları Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş, siz daha buna kendiniz inanmadıysanız kamuoyunun inanmasını nasıl beklediniz?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...