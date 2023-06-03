CHP fondaşlarından Nevşin Mengü'den bomba itiraf! CHP kendi seçmenini kandırdı

28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde tarihi bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu başta Kandil'deki destekçileri olmak üzere destekçilerini hayal kırıklığına uğrattı. CHP fondaşı Nevşin Mengü ise CHP seçmeninin kandırıldığını adeta itiraf ederken "CHP'nin kendi içinden milletvekilleri, belediye başkanları Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş, siz daha buna kendiniz inanmadıysanız kamuoyunun inanmasını nasıl beklediniz?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...