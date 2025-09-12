CHP belediyelerinde krizler sürüyor! Rüşvet itirafı istifalar ve eylemler…

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni detaylar var. Müteahhit Sezgin Köysüren ifade vererek baskı altında beş dükkânını belediyeye devretmek zorunda kaldığını iddia etti.. Beykoz Belediyesi'nde de istifalar sürüyor. Meclis üyeleri peş peşe partiden ayrılınca CHP Meclis’teki çoğunluğunu kaybetti. Bunlara ek olarak İzmir Buca, Konak, Karşıyaka ve Adana Çukurova belediyelerinde işçiler eylemde. İşte tüm detaylar…

