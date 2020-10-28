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Charlie Hebdo'dan Başkan Erdoğan'a alçak saldırı! AK Parti'den sert tepki geldi

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Giriş: 28.10.2020 09:31
Güncelleme:28.10.2020 09:52
Fransız Charlie Hebdo dergisi Türkiye karşıtlığına bir yenisini daha ekledi. Hebdo, yeni sayısında Başkan Erdoğan'ı iğrenç ve ahlaksız bir karikatürle hedef aldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Fransa'nın bu nefret politikasına "Nefret cephesi sahada masada da kazanamayacak. Sağduyu sahibi herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir" ifadeleriyle yanıt verdi.

AK Parti sözücü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamalarında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan üzerinden İslam ve Müslüman düşmanı saldırılarla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu ve dünyayı tedirgin eden bu nefret söylemine tepki gösterdi. Çelik bu saldırıların Türkiye'yi yolundan çeviremeyeceğinin altını çizerken "Sağduyu sahibi herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir" dedi.

ÇELİK'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: NEFRET CEPHESİ HALİNE GELDİLER
Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır. Bu husumet cephesinin inancımıza niye saldırdıklarını, Cumhurbaşkanımıza karşı neden nefret siyaseti ürettiklerini biliyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TÜM BU SALDIRILARA KARŞI MAZLUMLAR İÇİN YÜRÜMEYE DEVAM EDİYOR"
Uğruna mücadele ettiğimiz değerlere düşmanlar. Biz de bu zihniyetle mücadele etmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımız, tüm bu nefret cephesine karşı, mazlumlar için yol yürümeye kararlı bir şekilde devam ediyor. Nefret cephesi sahada da masada da kazanamayacak. Bunların nefret yayınları kararlılığımızı artırıyor.

"SAĞDUYU SAHİBİ HERKES LANETLEMELİ"
Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu bu nefret cephesinin ikiyüzlü ahlaksızlığını masada ve sahada yenilgiye uğratmaya devam edecek. Sağduyu sahibi ve inançlara saygılı herkes Cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu nefret yayınını lanetlemelidir.

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