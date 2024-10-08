Cezasızlık algısı nasıl ortadan kalkar? Başkan Erdoğan'dan "cezasızlık algısı"na karşı talimat

Son günlerde toplumda infiale sebep olan cinayetlerin ardından kamuoyunda cezasızlık algısı oluşmaya başladı. Bunun üzerine Başkan Erdoğan AK Parti MYK toplantısında konuyu gündemine aldı. Talimat verdi. Peki toplumda tepkiye neden olan "cezasızlık algısı" nasıl ortadan kalkacak? Detaylar haberimizde.

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