08 Ekim 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Cezasızlık algısı nasıl ortadan kalkar? Başkan Erdoğan'dan "cezasızlık algısı"na karşı talimat
Son günlerde toplumda infiale sebep olan cinayetlerin ardından kamuoyunda cezasızlık algısı oluşmaya başladı. Bunun üzerine Başkan Erdoğan AK Parti MYK toplantısında konuyu gündemine aldı. Talimat verdi. Peki toplumda tepkiye neden olan "cezasızlık algısı" nasıl ortadan kalkacak? Detaylar haberimizde.