Cezasızlık algına neşter! İşte Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifresi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda konuştu. Son dönemde yaşanan suç vakalarının rahatsız edici olduğu belirten Başkan Erdoğan, "Kriminal tiplerin aramızda dolaşmasından rahatsızız. Zafiyet varsa neşteri vuracağız" dedi. Erdoğan suçluların tutuklanmasının kolaylaştırılacağına da vurgu yaptı, "Cezasızlık algısını yok etmek boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan yargı ile söylediklerini A Haber canlı yayınına katılan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran değerlendirdi.

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