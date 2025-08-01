Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Hatay’da 68 bin 406 konut teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Kurum, 'Hatay'da 68 bin 406 konutu teslim ettik. Hatay yeniden doğuşun simge şehri oldu. 2025 sonuna geldiğimizde 11 ilde hak sahibi kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz' dedi.

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