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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Ege’deki depremler mesaj veriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Ege'deki depremler mesaj veriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 10:46
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu' programında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 'Depremzede kardeşlerimizi bırakmadık. Afet bölgesine 75 milyar dolar harcadık.' dedi. Kurum ayrıca Ege'de meydana gelen deprem fırtınasına değinirken, 'Olası depremde İstanbul'da risk büyük. Acil yıkılması gereken 600 bin ev bulunuyor' ifadelerini kullandı.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Ege’deki depremler mesaj veriyor
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