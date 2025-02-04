"Ege'deki depremler mesaj veriyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu' programında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 'Depremzede kardeşlerimizi bırakmadık. Afet bölgesine 75 milyar dolar harcadık.' dedi. Kurum ayrıca Ege'de meydana gelen deprem fırtınasına değinirken, 'Olası depremde İstanbul'da risk büyük. Acil yıkılması gereken 600 bin ev bulunuyor' ifadelerini kullandı.

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